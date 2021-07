Italia campione d’Europa, Azzurri lasciano “un disastro” nello spogliatoio. Gli inglesi: “Da noi solo i cartoni della pizza” (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli Europei non sono ancora finiti. Tra i festeggiamenti interminabili degli Azzurri e le petizioni inglesi per fare rigiocare la finale, sembra che tra Inghilterra e Italia ci sia ancora “qualche conto in sospeso”. Si aggiunge anche la testata tedesca Bild che quale ha definito “un campo di battaglia” lo spogliatoio della Nazionale Italiana a Wembley. Sembra infatti che l’euforia della squadra di Roberto Mancini sia stata incontenibile. Così sono arrivati pure gli inglesi a dare lezione di bon ton, riportando la notizia sul Sun: “Nel nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Gli Europei non sono ancora finiti. Tra i festeggiamenti interminabili deglie le petizioniper fare rigiocare la finale, sembra che tra Inghilterra eci sia ancora “qualche conto in sospeso”. Si aggiunge anche la testata tedesca Bild che quale ha definito “un campo di battaglia” loNazionalena a Wembley. Sembra infatti che l’euforiasquadra di Roberto Mancini sia stata incontenibile. Così sono arrivati pure glia dare lezione di bon ton, riportando la notizia sul Sun: “Nel nostro ...

