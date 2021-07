(Di giovedì 15 luglio 2021) A Radio Crc è intervenuto Ciro Borriello, assessore allo sport della città di: “Organizzare auna sfida traindi Diego Armandosarebbe una cosa straordinaria. Sarebbe bello ospitare due nazionali vincenti, questa notizia è sempre più vicina a diventare realtà.è pronta ad ospitare questa gara. Vorremmo aspettare per decidere la data. Lo stadio, adesso, potrebbe avere una capienza limitata per via della pandemia. Ci piacerebbe vedere questa partita in unpieno di gente. Statua del Pibe ...

eldestapeweb : Avanza la idea de la Copa Diego Maradona entre Argentina e Italia - tancredipalmeri : Stanno tentando di organizzare una finale di Coppa Intercontinentale per Nazioni, un’Italia-Argentina da giocarsi a Napoli. Mica male - fanpage : Italia ed Argentina giocheranno la Copa Diego Armando Maradona a Napoli. - DReqvenge2020 : @drsmoda @renatopetrolat2 Selina, non ti demoralizzare. Ieri hanno dato l'ok alla Coppa Maradona. Italia-Argentina.… - Spazio_Napoli : Italia-Argentina in onore di Maradona: si può giocare a Napoli, le ultime -

