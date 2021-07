Ischia | si festeggia Sant’Anna | si potrà accedere solo con Green Pass

(Di giovedì 15 luglio 2021) Il 26 luglio adsi, perall’isola però sarà necessario ilEuropeo: scopriamo tutti i dettagli. L’accensione del castello nell’isola ischitana (Via Screenshot)si prepara are, tradizione che cade ogni 26 luglio dell’anno. L’edizione 2021 della festa, però, sarà particolare a causa della presenza del Covid-19. Infatti il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dato una stretta agli ingressi all’interno della penisola. La giunta regionale regolamenterà ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ischia festeggia

ciociariaoggi.it

La guru dell'hôtellerie italiana, Ceo e direttore creativo degli hotel di famiglia (Il Pellicano a Porto Ercole, La Posta Vecchia a Ladispoli e il Mezzatorre a),questo mese il ...è Covid free e Foriocon un concerto di Gigi D'Alessio, che si svolgerà il prossimo 25 luglio nell'incantevole cornice del Piazzale del Soccorso. L'evento, come si legge da una ...Una strepitosa Rari Nantes Frosinone chiude la stagione festeggiando una meritatissima promozione. Ha dominato in Serie B, ha vinto quattro gare su quattro nei playoff (nelle semifinali aveva eliminat ...La Rari Nantes Frosinone conquista la serie A2 di pallanuoto. La certezza è arrivata ieri, in gara-2 della finale playoff vinta nella storica vasca della Scandone Napoli contro la ...