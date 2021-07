Iran, arriva il Tinder islamico di Stato per facilitare i matrimoni «duraturi e consapevoli» (Di giovedì 15 luglio 2021) Una sorta di Tinder all’islamica, ovvero una app di incontri amorosi nel rispetto del diritto islamico per facilitare «matrimoni duraturi e consapevoli» in Iran. A lanciare il servizio Hamdam (compagna/compagno in persiano), prima piattaforma del genere rivolta ai giovani non ancora sposati e ufficialmente approvata dalla Repubblica islamica, è l’Organizzazione per la propaganda islamica. Lo ha riferito alla tv di Stato il capo della polizia per la cybersicurezza, sottolineando che tutte le altre app analoghe straniere, come Tinder, sono ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Una sorta diall’islamica, ovvero una app di incontri amorosi nel rispetto del dirittoper» in. A lanciare il servizio Hamdam (compagna/compagno in persiano), prima piattaforma del genere rivolta ai giovani non ancora sposati e ufficialmente approvata dalla Repubblica islamica, è l’Organizzazione per la propaganda islamica. Lo ha riferito alla tv diil capo della polizia per la cybersicurezza, sottolineando che tutte le altre app analoghe straniere, come, sono ...

Advertising

zazoomblog : Iran arriva il Tinder islamico di Stato per facilitare i matrimoni «duraturi e consapevoli» - #arriva #Tinder… - rafaelamedina : @mandarallo @TCanossa @Adnkronos Mah che ottobre. Il virus é mutato e tra un po’ arriva come in Brasile. A Lisbona… -