Il libro di Giorgia Meloni è da record. ' Io Sono Giorgia ' il libro di Giorgia Meloni sta avendo un successo che non si era mai verificato per il numero di copie vendute da parte di un politico.

Ultime Notizie dalla rete : Sono Giorgia 'Io Sono Giorgia' il libro da record della Meloni. Battutti tutti i rivali politici Il libro di Giorgia Meloni è da record. ' Io sono Giorgia ' il libro di Giorgia Meloni sta avendo un successo che non si era mai verificato per il numero di copie vendute da parte di un politico . In soli 10 giorni dall'uscita, il libro (Rizzoli,...

Fratelli d'Italia fuori dal Cda della Rai, la rabbia di Meloni Roma, 15 luglio 2021 - Fuori dal Cda della Rai. Sono furiosi i dirigenti di Fratelli d'Italia, dopo le nomine di ieri che escludono il partito di Giorgia Meloni dalla governance della tv pubblica. "Nel CdA Rai, per la prima volta nella storia dell'...

La Meloni lunedì in città per il libro ’Io sono Giorgia’ il Resto del Carlino Quindici volte "Est Film Festival", cinque pellicole in concorso e otto giorni di ospiti Alla proiezione, segue l'incontro con la regista Giorgia Farina. L'intenso "Non odiare" che vede sul grande schermo Alessandro Gassmann è atteso per venerdì 30 luglio alle 21.30. Ne parla con il ...

Fdi contro Lega e FI Tagliavini contestato caos in aula e voto nullo E quando Giorgia Meloni dice "entro la settimana", durante la presentazione, organizzata dal Qn, del suo libro in piazzale Jacchia, ai Giardini Margherita, la piazza piena (ma poco distanziata) ...

