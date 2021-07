(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il Gup del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Alessia Stadio, ha condannato ad un anno e quattro mesi il 21enne Vincenzo Pozzuoli, imputato per l’omicidio stradale del maresciallo dei carabinieri Antonio Montaquila. Il fatto si verificò a Capua (Caserta) nel settembre 2020: il sottufficiale dell’Arma (sposato con un figlio di sei anni), in servizio alla stazione di Formicola, stava facendoquando fu investito e ucciso dall’auto del 21enne. Lacomminata al giovane è frutto del patteggiamento concordato tra la Procura di Santa Maria Capua Vetere (sostituto Chiara Esposito) e l’imputato (difeso da ...

Advertising

anteprima24 : ** Investì carabiniere mentre faceva jogging: pena ridotta ** - mattinodinapoli : Investì carabiniere a Capua mentre faceva jogging: pena ridotta -

Ultime Notizie dalla rete : Investì carabiniere

Onda Tv

In primo grado era stato condannato a 9 anni: oggi è tornato a lavorare, è seguito da uno psicoterapeuta ed è stato inserito in uno speciale programma del Sert, dove viene anche costantemente testato ...L'investitore, visibilmente ubriaco e distratto alla guida, non si avvide delche gli intimava l'alt a centro strada, nonostante il tratto stradale fosse rettilineo e sufficientemente ...