Intesa Sanpaolo entra nel capitale di Materias | incubatore italiano di nuove tecnologie

Advertising

OfferteLavoroTO : Intesa Sanpaolo entra nel capitale di Materias, incubatore di nuove tecnologie - DirigentesDg : #Gestoras | Poste Italiane (@PosteNews) e Intesa Sanpaolo (@intesasanpaolo) firman una alianza sobre #inversiones e… - SwatchItaly : Non perderti i nuovi quattro fantastici modelli SwatchPAY! ?? - IWBank_it : RT @FundsPeople_it: Il progetto pilota, completamente gratuito, è un'iniziativa voluta da Fideuram - Intesa Sanpaolo Private Banking e real… - infoiteconomia : Poste e Intesa Sanpaolo, asse nel gestito: nasce campione da 6,5 miliardi -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo

è entrata nel capitale di Materias , startup innovativa costituita a Napoli nel 2016 con l'obiettivo di supportare il mondo della ricerca e permettere alle tecnologie più promettenti ...Lo ha detto Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer, intervenendo al convegno 'Merito e mobilità sociale per il rilancio del sistema paese' ...Lo ha detto Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer Intesa Sanpaolo, intervenendo al convegno "Merito e mobilità sociale per il rilancio del sistema paese" ...(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo è entrata nel capitale di Materias, startup innovativa costituita a Napoli nel 2016 con l'obiettivo di supportare il mondo della ricerca e permettere alle ...