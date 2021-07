Inter | Valentino Lazaro positivo al Covid-19 prima del ritiro estivo | è in isolamento

(Di giovedì 15 luglio 2021) Un caso di-19 all’. Dopo le positività tra i giocatori dellavera, stavolta tocca a un giocatore dellasquadra, che in realtà è un esubero e attende di essere trasferito altrove. Si tratta di, l’esterno austriaco che nella scorsa stagione ha giocato in prestito al Borussia Monchengladbach, risultato debolmenteal-19: “è risultato debolmenteal-19 in seguito al doppio test preliminare organizzato dal Club ...

Commenta per primo Prima ancora di accendersi in una reale e concreta trattativa,Lazaro ha fatto sapere al Benfica di non gradire la destinazione. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'Si è spenta sul nascere la possibilità Lazaro - Benfica: il calciatore non ...Ecco che allora la chiave potrebbe essere quella di inserire alcune contropartite con i nomi diLazaro e Stefano Sensi che potrebbero ingolosire gli inglesi e che sono in uscita dall'...Un caso di Covid-19 all’Inter. Dopo le positività tra i giocatori della primavera, stavolta tocca a un giocatore della prima squadra, che in realtà è un esubero e attende di essere trasferito altrove.Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid: ecco il comunicato dell’Inter sull’esterno austriaco in ritiro ad Appiano Gentile Valentino Lazaro è risultato debolmente positivo al Covid.