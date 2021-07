Inter, Nainggolan può tornare al Cagliari. Le condizioni però le dettano i nerazzurri (Di giovedì 15 luglio 2021) Anche in questa sessione di mercato, si discute della cessione di Radja Nainggolan, ormai finito tra gli esuberi dei nerazzurri. Dall’arrivo di Antonio Conte, Nainggolan non ha mai avuto spazio e neanche quest’anno sembrerebbe nei piani dell’Inter che, come sappiamo, non vive un buon momento neanche dal punto di vista economico. L’ingaggio del giocatore sarebbe un bel risparmio per Zhang. Rottura Inter-Nainggolan: la trattativa con il Cagliari Tra l’Inter e il belga non c’è ormai un grande rapporto, il Cagliari lo sa e vorrebbe ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 luglio 2021) Anche in questa sessione di mercato, si discute della cessione di Radja, ormai finito tra gli esuberi dei. Dall’arrivo di Antonio Conte,non ha mai avuto spazio e neanche quest’anno sembrerebbe nei piani dell’che, come sappiamo, non vive un buon momento neanche dal punto di vista economico. L’ingaggio del giocatore sarebbe un bel risparmio per Zhang. Rottura: la trattativa con ilTra l’e il belga non c’è ormai un grande rapporto, illo sa e vorrebbe ...

Ultime Notizie dalla rete : Inter Nainggolan Inter News, distanza con Nainggolan per la buonuscita: ecco la richiesta L'Inter è chiamata a risolvere la questione Radja Nainggolan . Il centrocampista è rientrato dal prestito al Cagliari della passata stagione ed è attualmente in ritiro con Simone Inzaghi ma è ormai ai ...

Nainggolan, tra Cagliari e Inter l'affare non si sblocca. Le ultime L'affare per riportare Radja Nainggolan al Cagliari ancora non si sblocca: il ninja prosegue il ritiro con l'Inter Il ritorno si Radja Nainggolan al Cagliari sta assumendo le sembianze di una vera e propria Odissea: l'affare tra i rossoblù e l'Inter è ancora bloccato per via del mancato accordo su alcuni ...

Inter, Nainggolan può tornare gratis al Cagliari. Ma non riceverà alcuna buonuscita TUTTO mercato WEB Inter, la Gazzetta: “Nainggolan al Cagliari non si sblocca, Inzaghi lo ha messo titolare” Rimane ferma l’operazione Radja Nainggolan tra Inter e Cagliari, come accade ormai da anni ogni volta che c’è da negoziare il ritorno del belga. Oggi, ne parla così La Gazzetta dello Sport aggiungendo ...

Inter News, distanza con Nainggolan per la buonuscita: ecco la richiesta C’è distanza tra Inter e Nainggolan per la buonuscita. Il belga chiede 1,5 milioni di euro mentre l’Inter sarebbe disposta a dargli al massimo un milione ...

