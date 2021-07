Inter | il Liverpool spinge per Barella | pronta un’offerta di 70 milioni

(Di giovedì 15 luglio 2021) Nicolòè ormai diventato un calciatore di livellonazionale. L’ultimo Europeo, vinto a Wembley contro l’Inghilterra, lo ha consacrato come miglior centrocampista italiano. Ed è allora lecito aspettarsi l’assalto delle big europee su di lui. Secondo la Repubblica, il centrocampista sardo sarebbe finito nel taccuino di mister Jurgen Klopp del. Per il tedescorappresenta il mediano perfetto, in grado di offrire temperamente e fisicità in ogni situazione di gara.: la trattativa potrebbe spiccare il volo? Secondo la Repubblica, il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter Liverpool

In particolare, Chelsea,e Manchester United - secondo quanto scrive oggi Tuttosport - avrebbero già bussato alla porta dell', ricevendo però un secco no come risposta. Nicolò ......fantasista con caratteristiche diverse da Diaz e più simili a quelle del turco approdato all'... Lo stesso Lotito teme che dietro la strategia dell'exe del suo agente ci sia proprio il ...Tre top club della Premier League hanno messo gli occhi su Nicolò Barella, come primo effetto dell'Europeo vinto con la Nazionale da protagonista. Si tratta di Chelsea, Liverpool e Manchester United ( ...I big dell'Inter si sono messi in vetrina nell'ultima stagione e sono sempre nel mirino di alcuni top club soprattutto di Premier League ...