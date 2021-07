Inter: il Liverpool pensa a Barella, pronta un’offerta di 70 milioni (Di giovedì 15 luglio 2021) Nicolò Barella è ormai diventato un calciatore di livello Internazionale. L’ultimo Europeo, vinto a Wembley contro l’Inghilterra, lo ha consacrato come miglior centrocampista italiano. Ed è allora lecito aspettarsi l’assalto delle big europee su di lui. Secondo la Repubblica, il centrocampista sardo sarebbe finito nel taccuino di mister Jurgen Klopp del Liverpool. Per il tedesco Barella rappresenta il mediano perfetto, in grado di offrire temperamente e fisicità in ogni situazione di gara. Barella-Liverpool: la trattativa potrebbe spiccare il volo? Secondo la Repubblica, il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021) Nicolòè ormai diventato un calciatore di livellonazionale. L’ultimo Europeo, vinto a Wembley contro l’Inghilterra, lo ha consacrato come miglior centrocampista italiano. Ed è allora lecito aspettarsi l’assalto delle big europee su di lui. Secondo la Repubblica, il centrocampista sardo sarebbe finito nel taccuino di mister Jurgen Klopp del. Per il tedescorappresenta il mediano perfetto, in grado di offrire temperamente e fisicità in ogni situazione di gara.: la trattativa potrebbe spiccare il volo? Secondo la Repubblica, il ...

Advertising

marcoconterio : ?????? Offerte faraoniche in arrivo dalla Premier per i gioielli dell'#Inter. Il #Liverpool e il #ManUtd possono arri… - The_Cicciio : @Stefano_Steve85 @elliott_il @calciomercatoit Non avverrà mai perché la Lazio non è interessata a Leao e in più dev… - Bianca34874951 : RT @Vatenerazzurro1: #Romano - Non c'è niente tra #ManchesterUnited o #Liverpool con l'#Inter per ingaggiare Nicoló #Barella. Non è in vend… - calciomercatoit : ?? #Inter, #Marotta si difende dagli assalti dalla Premier: big inglesi su #Barella e #Skriniar. Per il centrocampis… - nexusSEI_6 : RT @Vatenerazzurro1: #Romano - Non c'è niente tra #ManchesterUnited o #Liverpool con l'#Inter per ingaggiare Nicoló #Barella. Non è in vend… -