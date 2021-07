Inondazioni in Germania, almeno 45 morti e 60 dispersi (Di giovedì 15 luglio 2021) Strade come fiumi, auto capovolte, immagini impressionanti dalla Germania colpita da piogge torrenziali e Inondazioni: almeno 45 persone sono morte. La polizia conta tra i 50 e i 60 dispersi. I più ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 luglio 2021) Strade come fiumi, auto capovolte, immagini impressionanti dallacolpita da piogge torrenziali e45 persone sono morte. La polizia conta tra i 50 e i 60. I più ...

Palazzo_Chigi : Esprimiamo grande vicinanza alle comunità di Belgio, Germania, Lussemburgo e Paesi Bassi duramente colpite dalle gr… - Greenpeace_ITA : ?? Ci sono 30 vittime, decine di dispersi e persone bloccate sui tetti delle case, nella furia delle inondazioni tra… - SkyTG24 : Undici persone sono morte e oltre 70 risultano disperse a causa delle forti piogge e delle #inondazioni che hanno c… - OrianaCerbone : Morti di caldo in #Canada, morti per inondazioni successive a piogge terribili in #Germania. Come fate a restare tr… - TweetsdiTeo : RT @itinagli: Le immagini delle inondazioni che arrivano dalla Germania rendono superflue tutte le parole. Solidarietà agli amici tedeschi… -