Inondazioni in Germania, almeno 30 morti e in 200 mila senza elettricità

Colpite le regioni occidentali. Una settantina i i dispersi. Merkel: «Sconvolta dalla catastrofe». Problemi e vittime anche in Belgio, allerta in Francia e Olanda

