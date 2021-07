Inondazioni in Germania, almeno 20 morti e in 200 mila senza elettricità (Di giovedì 15 luglio 2021) Colpite le regioni occidentali. Una settantina i i dispersi. Merkel: «Sconvolta dalla catastrofe». Problemi e vittime anche in Belgio, allerta in Francia e Olanda Leggi su corriere (Di giovedì 15 luglio 2021) Colpite le regioni occidentali. Una settantina i i dispersi. Merkel: «Sconvolta dalla catastrofe». Problemi e vittime anche in Belgio, allerta in Francia e Olanda

Advertising

Tg3web : In Germania è di una ventina di morti e una settantina di dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpi… - SkyTG24 : Undici persone sono morte e oltre 70 risultano disperse a causa delle forti piogge e delle #inondazioni che hanno c… - Corriere : Inondazioni in Germania, almeno 11 morti. I dispersi sono decine, 200 mila persone senza elettricità - marcoluci1 : RT @Tg3web: In Germania è di una ventina di morti e una settantina di dispersi il bilancio dell'ondata di maltempo che ha colpito la Renani… - Giuly0013 : RT @Radio1Rai: #Maltempo Inondazioni in Germania, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Nell’ovest della Germania una ventina le vittime. Decine i… -