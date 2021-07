Inflazione +0 | 1% a giugno | +1 | 3% su anno

(Di giovedì 15 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,1% su base mensile e dell’1,3% su base annua (come nel mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo rileva l’Istat. L’continua a essere dovuta soprattutto alla crescita sostenuta dei prezzi dei Beni energetici (che accelerano lievemente da +13,8% di maggio a +14,1%) sia della componente regolamentata (da +16,8% a +16,9%) sia di quella non regolamentata (da +12,6% a +12,8%). Sono poi da segnalare, da un lato, la ripresa della crescita dei prezzi dei Servizi ...

L'Istat rende noto che nel mese di2021, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), ... L'continua a essere dovuta soprattutto alla crescita ...Nel mese di, si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al ... L'continua a essere dovuta soprattutto alla crescita sostenuta dei prezzi dei ...ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di giugno, si stima che l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,1% su base mensile e de ...L’inflazione in Italia rimane stabile all'1,3% a giugno. Secondo i dati definitivi diffusi oggi dall'Istat, a giugno l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo ...