Indiana Jones 5: Antonio Banderas entra nel cast del film (Di giovedì 15 luglio 2021) L'attore Antonio Banderas farà parte del cast di Indiana Jones 5, l'atteso sequel della storia dell'archeologo interpretato da Harrison Ford. Indiana Jones 5 avrà nel proprio cast anche Antonio Banderas che è stato coinvolto nel nuovo capitolo delle avventure del famoso archeologo. Il protagonista Harrison Ford, attualmente, non può proseguire il lavoro sul set a causa di un infortunio alla spalla subito durante le prove di una scena d'azione. Nel cast dell'atteso Indiana ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 15 luglio 2021) L'attorefarà parte deldi5, l'atteso sequel della storia dell'archeologo interpretato da Harrison Ford.5 avrà nel proprioancheche è stato coinvolto nel nuovo capitolo delle avventure del famoso archeologo. Il protagonista Harrison Ford, attualmente, non può proseguire il lavoro sul set a causa di un infortunio alla spalla subito durante le prove di una scena d'azione. Neldell'atteso...

Advertising

Morenozagor : RT @ciakmag: In attesa del ritorno di #HarrisonFord, ecco il nuovo co-protagonista di #IndianaJones5 #AntonioBanderas - GianlucaOdinson : Indiana Jones 5 – Ecco Phoebe Waller-Bridge nella nuova foto dal set - Franziska89 : RT @rubio_chef: Senza globalizzazione e neoliberismo si viaggiava, documenti e confini erano relativi, ci si scambiavano opinioni e ci si a… - ciakmag : In attesa del ritorno di #HarrisonFord, ecco il nuovo co-protagonista di #IndianaJones5 #AntonioBanderas… - Mawrdock : Scusate ma il titolo del film su H4rry e M3ghan sembra il titolo di un indiana Jones cioè cazzp è Escaping The Palace -