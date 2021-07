Inaugurazione del nuovo Ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle Antiche Coltivazioni di Sassano (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSassano (Sa) – Venerdì, 16 luglio 2021, alle ore 11.00, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni inaugura il nuovo Ecomuseo della Valle delle Orchidee e delle Antiche Coltivazioni, sito a Sassano in località Valle Piana. All’evento parteciperà l’Assessore all’Agricoltura della Giunta Regionale della Campania, on. Nicola Caputo. Ubicato in uno chalet immerso nella natura a due ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Venerdì, 16 luglio 2021, alle ore 11.00, il Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni inaugura il, sito ain localitàPiana. All’evento parteciperà l’Assessore all’AgricolturaGiunta RegionaleCampania, on. Nicola Caputo. Ubicato in uno chalet immerso nella natura a due ...

