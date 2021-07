“Inadatta” Meghan Markle senza pace Dalla Royal Family una nuova bomba contro la moglie di Harry

(Di giovedì 15 luglio 2021) All’inizio di quest’anno Angela Levin, biografa reale, ha lasciato intendere cheavessero intenzione di fare nuove rivelazioni, oltre alla annunciata intervista a Oprah Winfrey. Durante un programma radiofonico, il conduttore britannico, Mike Graham, ha commentato: “Ho pensato che dopo l’intervista a Oprah non c’era molto altro che potessero dire”. “C’è molto di più! – ha detto la biografa -. Ritengo che ci sia un altro documentario in lavorazione per il quale avranno girato filmati di varie stanze e forse anche di varie conversazioni”. Secondo l’insider del magazine australiano, tra il personale di Palazzo sarebbe circolata una ...

ilGiornale.it

... 'and Harry: The Real Story ', aggiunge un altro retroscena che risale al 2018. ' La principessa Anna ha difeso strenuamente la sua idea, cioè 'non sposare quella ragazza, è. È ...Anche Harry ehanno problemi economiciUn altro azzurro ha pronunciato il sì dopo la vittoria a Euro 2020. Marco Verratti si è sposato con Jesssica Aidi a Parigi e in Comune. Un evento che è stato ripreso dai ...«Non sposarla, è inadatta per te e per il Paese». Così fu intimato a Harry prima delle nozze con Meghan Markle. Spunta il retroscena e la verità ...