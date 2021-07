In Sardegna tornano i controlli per i turisti: dietrofront per la variante Delta. Prime disdette negli hotel (Di giovedì 15 luglio 2021) La Sardegna si prepara a ripristinare i controlli anti Covid-19 agli arrivi in porti ed aeroporti. Il governatore Christian Solinas sta per firmare una nuova ordinanza per ripristinare i test del tampone negli scali sul modello di quella di Musumeci in Sicilia. E mentre nell’isola ricominciano a salire i contagi e si rischia la zona gialla, cominciano anche ad arrivare le Prime disdette negli hotel. Ad annunciare la nuova ordinanza è stata ieri la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda in un’intervista rilasciata al Tg4: «Serve una stretta, pur senza ricorrere a ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) Lasi prepara a ripristinare ianti Covid-19 agli arrivi in porti ed aeroporti. Il governatore Christian Solinas sta per firmare una nuova ordinanza per ripristinare i test del tamponescali sul modello di quella di Musumeci in Sicilia. E mentre nell’isola ricominciano a salire i contagi e si rischia la zona gialla, cominciano anche ad arrivare le. Ad annunciare la nuova ordinanza è stata ieri la vicepresidente della Regione Alessandra Zedda in un’intervista rilasciata al Tg4: «Serve una stretta, pur senza ricorrere a ...

