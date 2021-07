In Polonia attacco ai media indipendenti: il PIS contro TVN24 (Di giovedì 15 luglio 2021) L’International Press Institute (IPI) esprime la sua grave preoccupazione per le proposte di legge dei legislatori del partito al potere Diritto e Giustizia (PiS). Queste vieterebbero la proprietà non europea dei media polacchi. Ha avvertito che i cambiamenti sono mirati direttamente all’emittente TVN24, di proprietà degli Stati Uniti, il canale di notizie più visto del Leggi su periodicodaily (Di giovedì 15 luglio 2021) L’International Press Institute (IPI) esprime la sua grave preoccupazione per le proposte di legge dei legislatori del partito al potere Diritto e Giustizia (PiS). Queste vieterebbero la proprietà non europea deipolacchi. Ha avvertito che i cambiamenti sono mirati direttamente all’emittente, di proprietà degli Stati Uniti, il canale di notizie più visto del

Advertising

BW_Heart19 : @GoalItalia Quindi se Chiellini e Bonucci avessero chiesto d'invadere la Polonia, il signor Prefetto avrebbe comunque organizzato l'attacco? - _MorganHJ : @maiobumbum @SgrazX L'incidente di Gleiwitz fu il finto attacco inscenato dai nazisti contro la stazione radio tede… - canevarius : In Europa c'è qualcosa che non va: non si capisce perché l'Ungheria di Orban e la Polonia conservatrice siano sotto… - canevarius : @lauraboldrini In Europa c'è qualcosa che non va: non si capisce perché l'Ungheria di Orban e la Polonia conservatr… - canevarius : @LegaSalvini In Europa c'è qualcosa che non va: non si capisce perché l'Ungheria di Orban e la Polonia conservatric… -

Ultime Notizie dalla rete : Polonia attacco Gender Watch: Educare i propri figli è un diritto. L'Ungheria si difende dall'Ue Non c'è nient'altro che un attacco puramente politico. Ma sempre la von der Leyen ha affermato che ... L'Ungheria non è l'unico Paese contestato dalla Commissione europea, c'è anche la Polonia… ...

La Polexit dal diritto europeo La resa dei conti pis polonia stato di diritto Mateusz Morawiecki Polexit La Gazeta Wyborcza, il principale quotidiano polacco di opposizione, ieri titolava: 'L'attacco del PiS ai tribunali'. La ...

Polonia. Attacco informatico partito dalla Russia a politici e istituzioni Rai News Unione europea e Polonia: scontro sullo stato di diritto. E c’è chi parla di ‘Polexit’. E’ ormai una guerra al coltello quella tra l’Unione europea e la Polonia sullo stato di diritto. La cena tra il premier Mateusz Morawiecki e la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Ley ...

Europei U.17: l'Italia ko con l'Austria al tie break Con la morte nel cuore per la scomparsa prematura di Davide, fratello di Alessandro Bristot, la nazionale di Monica Cresta lotta cinque set prima di arrendersi 2-3 (25-22, 25-21, 19-25, 20-25, 16-18) ...

Non c'è nient'altro che unpuramente politico. Ma sempre la von der Leyen ha affermato che ... L'Ungheria non è l'unico Paese contestato dalla Commissione europea, c'è anche la… ...La resa dei conti pisstato di diritto Mateusz Morawiecki Polexit La Gazeta Wyborcza, il principale quotidiano polacco di opposizione, ieri titolava: 'L'del PiS ai tribunali'. La ...E’ ormai una guerra al coltello quella tra l’Unione europea e la Polonia sullo stato di diritto. La cena tra il premier Mateusz Morawiecki e la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Ley ...Con la morte nel cuore per la scomparsa prematura di Davide, fratello di Alessandro Bristot, la nazionale di Monica Cresta lotta cinque set prima di arrendersi 2-3 (25-22, 25-21, 19-25, 20-25, 16-18) ...