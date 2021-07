In Friuli sospesi dal servizio 177 sanitari non vaccinati: potranno tornare al lavoro solo dopo le due dosi (Di giovedì 15 luglio 2021) 177 operatori sanitari residenti nella provincia di Pordenone sono stati sospesi dal servizio perché non si sono vaccinati contro Covid-19. Tra questi 46 sono infermieri. L’Azienda sanitaria Friuli occidentale (Asfo) ha pubblicato l’atto di accertamento dell’obbligo vaccinale redatto dal Dipartimento di prevenzione. E ha proceduto alla sospensione dall’attività fino all’avvenuta vaccinazione o fino al 31 dicembre, data di scadenza del decreto che istituisce l’obbligo per gli OOSS. La stessa sorte è toccata a 27 tra medici e infermieri che lavorano negli ospedali della Liguria. A ... Leggi su open.online (Di giovedì 15 luglio 2021) 177 operatoriresidenti nella provincia di Pordenone sono statidalperché non si sonocontro Covid-19. Tra questi 46 sono infermieri. L’Aziendaoccidentale (Asfo) ha pubblicato l’atto di accertamento dell’obbligo vaccinale redatto dal Dipartimento di prevenzione. E ha proceduto alla sospensione dall’attività fino all’avvenuta vaccinazione o fino al 31 dicembre, data di scadenza del decreto che istituisce l’obbligo per gli OOSS. La stessa sorte è toccata a 27 tra medici e infermieri che lavorano negli ospedali della Liguria. A ...

