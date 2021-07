In bici da Cadorna a Novate fino a Malpensa

(Di giovedì 15 luglio 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Andare incletta in sicurezza da Milano? In futuro sarà possibile, come sarà possibile andare incletta a Saronno o addirittura. Tutto ciò grazie al progetto “Fili” che è stato promosso da Fnm, FerrovieNord e Trenord insieme a Regione Lombardia ed è stato presentato venerdì scorso tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : bici Cadorna

Il Notiziario

LA VALGEROLA TI INVITA A UN'ESTATE IN MOVIMENTO Inoppure a piedi conosci e scopri la ... il Monte Rotondo, che è anche un percorso storico con i resti della Linea, il Pizzo dei Tre ...... che ritornerà a circolare ogni mezz'ora anche su Milanooltre che Milano Centrale, e un ...tutta la settimana la parte di via Crocifisso interessata dai lavori sarà chiusa al traffico In...Il vuoto nel lockdown, le minori entrate e la sicurezza. Parla l'"ad" di Trenord: "Come cambierà il trasporto" ...Dopo Saronno e Gerenzano presto anche Caronno Pertusella avrà la sua velostazione. In sostanza l’area della stazione dove al momento sono parcheggiate le biciclette in rastrelliere incustodite sarà pr ...