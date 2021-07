Imprese | accordo Jiacc-Dar Al Sharia | nuove opportunità per Italia

(Di giovedì 15 luglio 2021) Roma, 15 lug. (Lab) - E' stato siglato l'di collaborazione tra la Jointn Arab Chamber of Commerce e la società di consulenza Dar Al, una delle più grandi società di consulenza al mondo in tema dicompliance, in grado di fornire soluzioni innovative e su misura nell'ambito della finanza islamica. La crescita progressiva della finanza islamica è un fenomeno che affascina il settore finanziario globale. Secondo S&P global il settore vale 2.200 miliardi di dollari e crescerà a doppia cifra nel prossimo biennio. L'industria ha continuato a crescere lo scorso anno ...

Ultime Notizie dalla rete : Imprese accordo

TrentoToday

Con l'abolizione della norma che ha bloccato - dal lockdown fino all'di una decine di ... nelle ultime settimane lepiuttosto che licenziare hanno assunto. Il più delle volte con ......anche un contratto iniziale di 316 milioni di dollari per un lancio della Space Force -il ... Nonostante tutto l'entusiasmo per lespaziali private e i miliardari dello spazio che le ...Roma, 15 lug. (Labitalia) - E' stato siglato l'accordo di collaborazione tra la Joint Italian Arab Chamber of Commerce e la società di consulenza Dar ...Università di Bologna e Italian Exhibition Group insieme per l'Economia Circolare: nasce il corso di Alta Formazione.