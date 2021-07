Immissioni in ruolo ATA, Sindacati convocati dal Ministero il 16 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Le Organizzazioni sindacali sono state convocate il 16 luglio alle ore 12: sul tavolo le nomine in ruolo informatizzate del personale ATA 2021/22. Nella precedente riunione del 13 luglio, in cui si è discusso in particolare delle problematiche relative alle domande di terza fascia ATA sono emerse alcune anticipazioni sulle Immissioni in ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 luglio 2021) Le Organizzazioni sindacali sono state convocate il 16alle ore 12: sul tavolo le nomine ininformatizzate del personale ATA 2021/22. Nella precedente riunione del 13, in cui si è discusso in particolare delle problematiche relative alle domande di terza fascia ATA sono emerse alcune anticipazioni sullein. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Immissioni in ruolo ATA, Sindacati convocati dal Ministero il 16 luglio - ProDocente : Immissioni in ruolo, assunto da concorso 2018 cambierà scuola per nuova assunzione da GM 2020. Ripeterà anno di pro… - orizzontescuola : Immissioni in ruolo, circa 65mila le stabilizzazioni autorizzate. Si attende il via libera del MEF - ProDocente : Immissioni un ruolo, assunto da concorso 2018 cambierà scuola per nuova assunzione da GM 2020. Ripeterà anno di pro… - ProDocente : Immissioni in ruolo, circa 65mila le stabilizzazioni autorizzate. Si attende il via libera del MEF -