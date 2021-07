Il ritorno della musica emo: la sottocultura degli anni ’90 è di tendenza (Di giovedì 15 luglio 2021) Negli anni ’90 e all’inizio dei 2000 la sottocultura emo si è diffusa in tutto il mondo. musica pop-punk, abiti neri, capelli con ciocche colorate e una ostentata propensione alla tristezza erano le caratteristiche di questo trend popolare fra gli adolescenti. A distanza di decenni, oggi i cosiddetti emo stanno tornando di moda: merito di cantanti e dei social che hanno riscoperto il genere e i look associati. Sulla scia di un revival che ha preso piede negli Stati Uniti, anche in Italia la sottocultura emo è in voga fra gli appartanenti alla Generazione Z. Un cambiamento rispetto agli inizi, quando essere associati a ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) Negli’90 e all’inizio dei 2000 laemo si è diffusa in tutto il mondo.pop-punk, abiti neri, capelli con ciocche colorate e una ostentata propensione alla tristezza erano le caratteristiche di questo trend popolare fra gli adolescenti. A distanza di decenni, oggi i cosiddetti emo stanno tornando di moda: merito di cantanti e dei social che hanno riscoperto il genere e i look associati. Sulla scia di un revival che ha preso piede negli Stati Uniti, anche in Italia laemo è in voga fra gli appartanenti alla Generazione Z. Un cambiamento rispetto agli inizi, quando essere associati a ...

