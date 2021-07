Il Real Madrid era stato ricattato: chiesti 10 milioni per far sparire gli audio di Perez (Di giovedì 15 luglio 2021) Registrazioni rubate, ricatti, azioni legali: quelli che sembrano gli elementi di una spy story hollywoodiana in Realtà è quanto sta venendo fuori negli ultimi giorni intorno al Real Madrid, da quando sono stati diffusi degli audio di Florentino Perez. In queste registrazioni (qui e qui), risalenti agli anni scorsi, il presidente del club esprime parole forti contro Raul, Casillas e Cristiano Ronaldo tra gli altri. Ma oltre al contenuto dei file, c’è dell’altro. Il Real Madrid, infatti, ha ricevuto un’offerta per far sparire gli audio di ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 luglio 2021) Registrazioni rubate, ricatti, azioni legali: quelli che sembrano gli elementi di una spy story hollywoodiana intà è quanto sta venendo fuori negli ultimi giorni intorno al, da quando sono stati diffusi deglidi Florentino. In queste registrazioni (qui e qui), risalenti agli anni scorsi, il presidente del club esprime parole forti contro Raul, Casillas e Cristiano Ronaldo tra gli altri. Ma oltre al contenuto dei file, c’è dell’altro. Il, infatti, ha ricevuto un’offerta per farglidi ...

