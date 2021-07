Il principe Carlo nega il titolo al fratello Edoardo: è di nuovo lite nella Famiglia Reale (Di giovedì 15 luglio 2021) Il principe Edoardo, terzogenito della regina Elisabetta e del principe Filippo, avrebbe dovuto ereditare dal padre il titolo di duca di Edimburgo. Alla successione del titolo, stabilita già nel lontano 1999, però, si sarebbe opposto con fermezza il fratello, il principe Carlo. La Famiglia Reale, dunque, assiste ad un altro scontro tra fratelli e questa volta non si parla più di William ed Harry. La disputa tra il principe Edoardo e il principe Carlo per ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 15 luglio 2021) Il, terzogenito della regina Elisabetta e delFilippo, avrebbe dovuto ereditare dal padre ildi duca di Edimburgo. Alla successione del, stabilita già nel lontano 1999, però, si sarebbe opposto con fermezza il, il. La, dunque, assiste ad un altro scontro tra fratelli e questa volta non si parla più di William ed Harry. La disputa tra ile ilper ...

