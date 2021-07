Il Pensiero del Curato d’Ars per oggi 15 Luglio 2021 – Video (Di giovedì 15 luglio 2021) “La terra è come un ponte per attraversare un fiume” è il Pensiero dei santi di oggi. Un grande insegnamento senza tempo di cui fare tesoro. ? oggi vi proponiamo un Pensiero di San Giovanni Maria Vianney patrono dei parroci, Curato d’Ars. Ascoltiamolo e meditiamolo. “La terra è come un ponte per attraversare un fiume: L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di giovedì 15 luglio 2021) “La terra è come un ponte per attraversare un fiume” è ildei santi di. Un grande insegnamento senza tempo di cui fare tesoro. ?vi proponiamo undi San Giovanni Maria Vianney patrono dei parroci,. Ascoltiamolo e meditiamolo. “La terra è come un ponte per attraversare un fiume: L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

teatrolafenice : ?? Oggi nel 1789 la popolazione di Parigi insorge e viene assaltata la Bastiglia, simbolo del potere assolutista del… - Giorgiolaporta : Lo chiamate #GreenPass perché in italiano sarebbe ‘lasciapassare verde’ e ricorderebbe troppo il lasciapassare gene… - Marcozanni86 : Bravo @PaoloBorchia: nessuna lezione dall'unico parlamento dell'Europa democratica che nega la rappresentanza istit… - stravozt : RT @janealmare: Il mio pensiero va ai concorrenti del gfvip 6 che comincia fra 2 mesi. Non so con che coraggio pensano di prendere la scena… - SissaAndrea : @cosmo_lupo @alinatede la velocità del pensiero libero è superiore a quello del pensiero ragionato -