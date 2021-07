Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 15 luglio (Di giovedì 15 luglio 2021) Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole, anticipazioni oggi giovedì 15 luglio. Vittorio tornato da Torino ha intenzione di adottare la piccola Anna. Angela potrà riabbracciare suo figlio Matteo. Rocco passa una bella serata con Maria. Filippo scoprirà di avere una figlia. Patrizio decide di uscire allo scoperto con Clara. Il piccolo Jimmy si ritrova ad affrontare due problemi. Il Paradiso delle Signore e Un Posto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 15 luglio 2021) Ile Unalgiovedì 15. Vittorio tornato da Torino ha intenzione di adottare la piccola Anna. Angela potrà riabbracciare suo figlio Matteo. Rocco passa una bella serata con Maria. Filippo scoprirà di avere una figlia. Patrizio decide di uscire allo scoperto con Clara. Il piccolo Jimmy si ritrova ad affrontare due problemi. Ile UnArticolo completo: dal blog SoloDonna

