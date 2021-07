Il Papu torna a Bergamo con la Coppa America e festeggia con gli amici nel suo ristorante

(Di giovedì 15 luglio 2021) L’ex capitano nerazzurro in città dopo il trionfo con la Nazionale argentina,con glinel suo. E la prossima stagione non si esclude che possare a giocare in Italia.

L'Eco di Bergamo

Il Papu Gomez è tornato a Bergamo, la sua casa d'adozione, con in mano un trofeo che impreziosisce la sua carriera, la Coppa America conquistata con l'Argentina contro gli av ...L'ex atalantino, ora in forza al Siviglia, ha celebrato la conquista della medaglia d'oro con la nazionale argentina nel ristorante che ha da poco aperto in piazzetta Sant'Orsola, il "Boedo Restaurant ...