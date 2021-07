Il Napoli attende le nuove maglia, intanto in città il Celta Vigo propone la sua (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa pubblicità comparativa è una tra le più efficaci forma di advertising. Il Celta Vigo, compagine della Liga spagnola ha presentato la nuova maglia con un’operazione ‘tono su tono’. Il reparto marketing ha acquistato una serie di tabelloni 6x3m nelle città europee ‘azzurre’, ovvero con la squadra cittadina che ha quella tonalità come colore sociale: tra le altre, Napoli, Lazio e Manchester City. Così nel capoluogo campano, su una postazione tabellare campeggia la nuova maglia del Celta, brandizzata Adidas, con l’eloquente testo: “Ci ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoLa pubblicità comparativa è una tra le più efficaci forma di advertising. Il, compagine della Liga spagnola ha presentato la nuovacon un’operazione ‘tono su tono’. Il reparto marketing ha acquistato una serie di tabelloni 6x3m nelleeuropee ‘azzurre’, ovvero con la squadra cittadina che ha quella tonalità come colore sociale: tra le altre,, Lazio e Manchester City. Così nel capoluogo campano, su una postazione tabellare campeggia la nuovadel, brandizzata Adidas, con l’eloquente testo: “Ci ...

