Il Napoli arriva a Dimaro | nel pomeriggio primo allenamento di Spalletti FOTO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoScatta ufficialmente la nuova stagione del, che questa mattina si è ritrovato a, in Trentino, dove la squadra di Lucianoresterà in ritiro fino al 25 luglio. Ila scendere dal pullman, che ha condotto gli azzurri presso l’Hotel Rosatti, è stato proprio il tecnico toscano che ha salutato i tifosi all’esterno della struttura. Tra la folla dei tifosi, l’allenatore inizierà la preparazione, fiducioso nell’arrivo dei nazionali ma anche con l’orecchio al mercato, con la trattativa del rinnovo di Insigne ma anche la caccia al terzino per rafforzare la difesa dopo ...