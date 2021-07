Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in Grecia e Turchia. Il video (Di giovedì 15 luglio 2021) Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini in Grecia e Turchia Roma, 15 lug. (askanews) – Martedì 13 luglio il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini ha incontrato ad Atene, a margine dell’inaugurazione del Salone Internazionale della Difesa di Atene (DEFEA), il ministro della Difesa Nazionale Greco. Durante l incontro Guerini ha sottolineato la disponibilità dell’Italia a collaborare con ... Leggi su formiche (Di giovedì 15 luglio 2021) IlinRoma, 15 lug. (askanews) – Martedì 13 luglio ilha incontrato ad Atene, a margine dell’inaugurazione del Salone Internazionaledi Atene (DEFEA), ilNazionale Greco. Durante l incontroha sottolineato la disponibilità dell’Italia a collaborare con ...

