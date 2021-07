' Il Manchester City piomba su Lewandowski'

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAILY MAIL - Il Manchester City punta gli occhi su Lewandowski - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAILY MAIL - Il Manchester City punta gli occhi su Lewandowski - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAILY MAIL - Il Manchester City punta gli occhi su Lewandowski - apetrazzuolo : DAILY MAIL - Il Manchester City punta gli occhi su Lewandowski - napolimagazine : DAILY MAIL - Il Manchester City punta gli occhi su Lewandowski -

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City

Ilpiomba su Lewandowski . Dopo aver mollato la pista che porta a Kane , il club inglese sta studiando le mosse giuste per lanciare l'assalto al centravanti del Bayern Monaco . Secondo il ...Dopo lo choc iniziale, la sua ragazza Chloe Lynch, ha promesso di tagliargli i capelli in onore della stella del, Phil Foden . Lewis invece dovrà tenersi il tatuaggio per sempre con ...Dopo lo choc iniziale, la sua ragazza Chloe Lynch, ha promesso di tagliargli i capelli in onore della stella del Manchester City, Phil Foden. Lewis invece dovrà tenersi il tatuaggio per sempre con la ...Il Manchester City vuole Lewandowski. Il club inglese è a caccia di un centravanti per la prossima stagione e dopo essersi vista rifiutare un'offerta da quasi cento milioni per Kane, è ora pronta a la ...