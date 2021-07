Il maltempo non colpisce solo la Germania: città allagate anche in Belgio e Olanda – Video (Di giovedì 15 luglio 2021) Decine di morti e dispersi in Germania a causa delle forti piogge e inondazioni che hanno colpito il Comune di Schuld, nell’ovest del Paese. Il maltempo non ha causato disagi solo nella città della Renania-Palatinato, ma anche in alcune delle località vicine al confine: anche a Purgatoire e Simpelveld, rispettivamente in Belgio e Olanda, le strade sono infatti allagate. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) Decine di morti e dispersi ina causa delle forti piogge e inondazioni che hanno colpito il Comune di Schuld, nell’ovest del Paese. Ilnon ha causato disaginelladella Renania-Palatinato, main alcune delle località vicine al confine:a Purgatoire e Simpelveld, rispettivamente in, le strade sono infatti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

