Il Guardian: ecco come Putin influenzò l’elezione di Trump (Di giovedì 15 luglio 2021) È arrivato come uno tsunami lo scoop del Guardian che, citando documenti che si ritiene siano stati fatti trapelare dal Cremlino e di cui esperti indipendenti ne hanno verificato l’autenticità, afferma come l’interferenza russa nelle elezioni Usa del 2016 ci sia stata, e che Vladimir Putin autorizzò personalmente un’operazione segreta delle sue agenzie di spionaggio per appoggiare Trump. Quest’ultimo ha sempre negato definendo l’indagine del Russiagate «una bufala e una caccia alle streghe», ma i documenti pubblicati dal Guardian dicono … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 15 luglio 2021) È arrivatouno tsunami lo scoop delche, citando documenti che si ritiene siano stati fatti trapelare dal Cremlino e di cui esperti indipendenti ne hanno verificato l’autenticità, affermal’interferenza russa nelle elezioni Usa del 2016 ci sia stata, e che Vladimirautorizzò personalmente un’operazione segreta delle sue agenzie di spionaggio per appoggiare. Quest’ultimo ha sempre negato definendo l’indagine del Russiagate «una bufala e una caccia alle streghe», ma i documenti pubblicati daldicono … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

gobboisback : RT @Milanista1002: @scaronismo @gobboisback @5maggio2002 @CalcioFinanza Ecco in questo link lo dice del the guardian - Milanista1002 : @scaronismo @gobboisback @5maggio2002 @CalcioFinanza Ecco in questo link lo dice del the guardian - GianlucaOdinson : Hawkeye, comparirà anche Red Guardian? Ecco perché dovrebbe tornare - GianlucaOdinson : Black Widow, David Harbour: 'Ecco come ho saputo che avrei interpretato Red Guardian' - GianlucaOdinson : Black Widow, David Harbour: 'Ecco come ho saputo che avrei interpretato Red Guardian' -