Il governo vuole estendere l’utilizzo del green pass per convincere tutti a vaccinarsi (Di giovedì 15 luglio 2021) . La ministra Gelmini apre all’ipotesi di utilizzare in modo più ampio il green pass, ma senza guardare agli altri Paesi e al modello francese. La “via italiana” proposta dalla ministra comporta una valutazione da parte del governo “di estendere l’utilizzo del green pass ad altri servizi nella logica di incentivare le vaccinazioni”. Duro Salvini dopo l’incontro con Draghi: “Non devi tirare fuori la siringa o un tampone per andarti a bere un cappuccino o mangiare una pizza”. I presidenti delle Regioni chiedono chiarezza al governo. Il ... Leggi su limemagazine.eu (Di giovedì 15 luglio 2021) . La ministra Gelmini apre all’ipotesi di utilizzare in modo più ampio il, ma senza guardare agli altri Paesi e al modello francese. La “via italiana” proposta dalla ministra comporta una valutazione da parte del“didelad altri servizi nella logica di incentivare le vaccinazioni”. Duro Salvini dopo l’incontro con Draghi: “Non devi tirare fuori la siringa o un tampone per andarti a bere un cappuccino o mangiare una pizza”. I presidenti delle Regioni chiedono chiarezza al. Il ...

