Il Governo e il Cts lavorano al green pass all' italiana

(Di giovedì 15 luglio 2021) AGI -sì,no,forse. Con l'aumento dei casi covid, e dopo la mossa di Macron in Francia, nel nostro Paese prende corpo il dibattito, con prese di diverse, sull'utilizzo del, soprattutto per frenare la diffusione delle varianti, in particolare la Delta. La discussione è arrivata anche sul tavolo delche, con il Cts ha avviato la fase di studio. La riunione della cabina di regia è prevista a giorni e una decisione potrebbe arrivare agli inizi della prossima settimana. La direzione sembra ...

Advertising

Mayflower014 : #greenpass ipotesi per trasporti a lunga distanza. Aerei e treni a lunga percorrenza sono le prime ipotesi, a cui… - friggitricee : - Lucil1Luciana : @Tersite66 @AstroWLAN @loconosci E' il governo e il CTS che guarda sbagliando il numero dei contagiati tant'è che c… - kantor57 : Mi auguro che il CTS e il Governo si rendano conto che bisogna cambiare criteri di valutazione; ovviamente le misur… - RiccardoG_Laura : @M49liberorso @HuffPostItalia “stiamo” si riferisce alla società: lui ne è avulso: cosa ha fatto per combattere… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Cts

Rockol.it

Sono le prime ipotesi su dove potra' essere obbligatorio il Green pass italiano a cui stanno lavorando. I dati e le stime di un indice Rt che torna sopra 1 confermano la ripresa dell'...L'ipotesi delvista dal sindacato della Gallura. E' ancora vivo il dibattito sull'ipotesi dell' obbligo al Green Pass per accedere nei ristoranti e nei bar . Proposta, vista dalcome soluzione per ridurre i contagi da coronavirus e variante Delta, ha diviso anche i ristoratori della Gallura tra favorevoli e contrari . Una soluzione drastica, che ancora si ...La riunione della cabina di regia è prevista a giorni e una decisione potrebbe arrivare la prossima settimana. Tra i contrari al modello francese il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri e la ...Green pass sì, green pass no, green pass forse. Con l’aumento dei casi covid, e dopo la mossa di Macron in Francia, nel nostro Paese ...