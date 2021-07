Il governo cubano ha sollevato i dazi su generi alimentari e medicine dopo le proteste (Di giovedì 15 luglio 2021) Spinto dall’ondata di proteste che ha attraversato Cuba in questi giorni, il governo del presidente Miguel Diaz-Canel ha temporaneamente eliminato le restrizioni sulla quantità di cibo e medicine che i viaggiatori possono portare con sé nell’isola. Le manifestazioni e gli scontri con le forze dell’ordine sono incominciati domenica scorsa, a causa delle restrizioni delle libertà civili e della crisi economica dovute alla pandemia, che ha portato a una carenza di generi alimentari e a frequenti interruzioni dell’energia elettrica. Per questo, una delle richieste dei manifestanti è stata proprio la fine delle ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) Spinto dall’ondata diche ha attraversato Cuba in questi giorni, ildel presidente Miguel Diaz-Canel ha temporaneamente eliminato le restrizioni sulla quantità di cibo eche i viaggiatori possono portare con sé nell’isola. Le manifestazioni e gli scontri con le forze dell’ordine sono incominciati domenica scorsa, a causa delle restrizioni delle libertà civili e della crisi economica dovute alla pandemia, che ha portato a una carenza die a frequenti interruzioni dell’energia elettrica. Per questo, una delle richieste dei manifestanti è stata proprio la fine delle ...

