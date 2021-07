Il giuramento olimpico diventa più inclusivo Cio | ' Un cambiamento fondamentale per l' uguaglianza'

(Di giovedì 15 luglio 2021) una delle parti più simboliche e importanti della Cerimonia di Apertura ed è stato significativamente cambiato per sottolineare l'importanza della solidarietà, dell' inclusione , della non ...

Ilai Giochi di Tokyo 2020+1 non solo avrà una nuova formula, ma anche il numero delle persone che lo reciteranno il prossimo 24 luglio sarà esteso da tre a sei - due atleti, due ...Ilè stato aggiornato ed è stato esteso da tre a sei giurati: due atleti, due tecnici e due giudici che lo pronunceranno nel corso della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di ...In occasione della cerimonia d’apertura della XXXII edizione dei Giochi Olimpici, prevista per il 23 di questo mese, si assisterà ad un’importante novità per quanto riguarda il giuramento inaugurale.Sarà il cuore dei Giochi in Lombardia del 2026”. Oggi, con gli ulteriori investimenti che la Regione ha promosso con il Piano Lombardia e con le risorse aggiuntive previste dal Governo nazionale, ques ...