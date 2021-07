Il giallo del cadavere in piscina. Il padre: "Inspiegabile. Marco amava la vita" (Di giovedì 15 luglio 2021) Senza vestiti, con abrasioni sulla schiena: così è stato trovato il corpo senza vita di Marco Bernardini, 37 anni, nella piscina dell’hotel Firenze in via Flacco ad Abano Terme. Il giallo si infittisce. Deve essere ancora eseguita l’autopsia sul cadavere, ma le ipotesi sembrano essere due: suicidio o disgrazia causata da uno stato di alterazione dovuto a droghe o a psicofarmaci. Come ricostruisce il Corriere della Sera, i genitori non ritengono possibile la prima e propendono per la seconda, di fatto escludendo - anche loro - una morte procurata da altri, insomma un assassinio. “Marco era ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 luglio 2021) Senza vestiti, con abrasioni sulla schiena: così è stato trovato il corpo senzadiBernardini, 37 anni, nelladell’hotel Firenze in via Flacco ad Abano Terme. Ilsi infittisce. Deve essere ancora eseguita l’autopsia sul, ma le ipotesi sembrano essere due: suicidio o disgrazia causata da uno stato di alterazione dovuto a droghe o a psicofarmaci. Come ricostruisce il Corriere della Sera, i genitori non ritengono possibile la prima e propendono per la seconda, di fatto escludendo - anche loro - una morte procurata da altri, insomma un assassinio. “era ...

