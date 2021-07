Il fotografo dello shooting parla del bacio tra Rosalinda Cannavò e Dayane (Di giovedì 15 luglio 2021) Il bacio tra Rosalinda Cannavò e Dayane Nella giornata di ieri, mercoledì 14 luglio 2021, è stata rilasciata un’intervista fatta a Rosalinda Cannavò. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato di vari argomenti. Dal suo rapporto attuale con il fidanzato Andrea Zenga all’ultima volta che ha visto Dayane Mello. Proprio su questo punto ci L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 15 luglio 2021) IltraNella giornata di ieri, mercoledì 14 luglio 2021, è stata rilasciata un’intervista fatta a. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip hato di vari argomenti. Dal suo rapporto attuale con il fidanzato Andrea Zenga all’ultima volta che ha vistoMello. Proprio su questo punto ci L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

bizarredJackE : RT @GiuseppeporroIt: Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, il fotografo dello shooting parla del bacio avvenuto tra le due ex gieffine sul set… - Alpozzi_Photo : 15 Luglio 1924. Tra ritardi e ricatti l'Inghilterra cede l'Oltregiuba all'Italia 15 Luglio 1924. Tra ritardi e rica… - GiuseppeporroIt : Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, il fotografo dello shooting parla del bacio avvenuto tra le due ex gieffine sul s… - marinellafly12 : RT @MariaTeresaMor9: @Moonlightshad1 Ma si serve dello stesso fotografo della meloni? - miglinofrances1 : @CotoletteP Io fossi in stata in lui mi sarei eccome sentita presa in causa, essendo il fotografo dello shooting. E… -