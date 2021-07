Il discorso del Ministro Di Maio al WMF: “dobbiamo investire in AI, smart cities, fintech, cybersecurity. Innovazione e digitale al centro della nostra visione per l'Europa di domani” (Di giovedì 15 luglio 2021) (Rimini, 15 luglio 2021) - Il Ministro Di Maio ha inaugurato i lavori della nona edizione del WMF - We Make Future, in corso di svolgimento al Palacongressi di Rimini e online. “L'Innovazione è il concetto alla base dell'azione della Farnesina per la valorizzazione e la tutela del made in Italy” ha spiegato elencando alcune delle attività del Ministero. Rimini, 15/07/21 - Innovazione digitale, tutela del made in Italy in risposta alla crisi e investimenti su intelligenza artificiale, fintech e cybersecurity sono i temi con cui il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 luglio 2021) (Rimini, 15 luglio 2021) - IlDiha inaugurato i lavorinona edizione del WMF - We Make Future, in corso di svolgimento al Palacongressi di Rimini e online. “L'è il concetto alla base dell'azioneFarnesina per la valorizzazione e la tutela del made in Italy” ha spiegato elencando alcune delle attività del Ministero. Rimini, 15/07/21 -, tutela del made in Italy in risposta alla crisi e investimenti su intelligenza artificiale,sono i temi con cui il ...

