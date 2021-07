Il disastro della Dad: metà degli studenti è impreparata, maturandi con competenze da terza media (Di giovedì 15 luglio 2021) La didattica a distanza (DaD), soluzione obbligata per proseguire le lezioni nelle scuole durante la pandemia di Covid-19, ha provocato notevoli danni all’apprendimento dei giovani, soprattutto alle superiori e in particolare in materie come Italiano e Matematica, e rischia di farci perdere un’intera generazione. È quanto emerge dall’ultimo Rapporto Invalsi sui risultati raggiunti dagli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il calo rilevato nelle competenze è generalizzato in tutta Italia, con la sola Provincia autonoma di Trento a mantenere un livello sopra la media del 2018 e del 2019. Penalizzate molte Regioni del Sud, dove gran parte ... Leggi su tpi (Di giovedì 15 luglio 2021) La didattica a distanza (DaD), soluzione obbligata per proseguire le lezioni nelle scuole durante la pandemia di Covid-19, ha provocato notevoli danni all’apprendimento dei giovani, soprattutto alle superiori e in particolare in materie come Italiano e Matematica, e rischia di farci perdere un’intera generazione. È quanto emerge dall’ultimo Rapporto Invalsi sui risultati raggiunti dagli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Il calo rilevato nelleè generalizzato in tutta Italia, con la sola Provincia autonoma di Trento a mantenere un livello sopra ladel 2018 e del 2019. Penalizzate molte Regioni del Sud, dove gran parte ...

