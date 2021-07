Il device che produce energia elettrica dalla punta delle dita (Di giovedì 15 luglio 2021) Somiglia un semplice cerottino, invece è una vera e propria cella a biocarburante: è il dispositivo indossabile che vedete in questo filmato, capace di produrre energia, una volta applicato sul polpastrello, a partire dal sudore della nostra pelle o da piccoli, anche impercettibili, movimenti. E, con questa energia, poter alimentare piccoli strumenti elettronici e sensori. La differenza rispetto ai sistemi wearable creati in precedenza, è che funziona anche quando siamo in relax davanti alla tv o, addirittura, mentre dormiamo: non richiede, insomma, nessun esercizio o input fisico da parte di chi lo indossa, motivo per cui il suo impiego risulta più ... Leggi su wired (Di giovedì 15 luglio 2021) Somiglia un semplice cerottino, invece è una vera e propria cella a biocarburante: è il dispositivo indossabile che vedete in questo filmato, capace di produrre, una volta applicato sul polpastrello, a partire dal sudore della nostra pelle o da piccoli, anche impercettibili, movimenti. E, con questa, poter alimentare piccoli strumenti elettronici e sensori. La differenza rispetto ai sistemi wearable creati in precedenza, è che funziona anche quando siamo in relax davanti alla tv o, addirittura, mentre dormiamo: non richiede, insomma, nessun esercizio o input fisico da parte di chi lo indossa, motivo per cui il suo impiego risulta più ...

