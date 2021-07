Il decollo, poi le "bombe" di grandine: il giallo del Boeing a Malpensa (Di giovedì 15 luglio 2021) Adesso tocca ai tecnici dell'Ansv stabilire se aprire o meno un'inchiesta. In Italia il controllo delle condizioni meteo spetta al comandante dell'aereo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 15 luglio 2021) Adesso tocca ai tecnici dell'Ansv stabilire se aprire o meno un'inchiesta. In Italia il controllo delle condizioni meteo spetta al comandante dell'aereo

Advertising

LELEVOICE76 : ..imbarchino au un tupolev per tornare a casa prima che mia mamma si accorga che non ci sono, e il decollo non è st… - Tecnetio : @GiorgiaMeloni Da oggi in poi diranno al decollo: “Pugn’i cunnuti, stamu pattennu!” All’atterraggio: “Pugn’i bastaddi, semu arruvati!” - olivo68 : @Davide_Picci @Giulio_Firenze ha preso la grandine in decollo, poi e' rimasto su un bel po' per smaltire un po' di… - stibba_stardi : @moreno_0987 @a_meluzzi @LifeInEurope1 @Fenice51585874 @GandolfoDomini1 @eclissidicielo @25O319 @AlexSanna38… - ancoraunaltro : @panemarmellata @BambolaSimona @Gabry89 L’accelerazione di un aereo (commerciale) al decollo ma decisamente più “pe… -