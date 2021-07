Il Collegio di Garanzia boccia il Chievo: club escluso dalla Serie B (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo la bocciatura al Covisoc, anche il Collegio di Garanzia sancisce l’esclusione del Chievo Verona dalla prossima Serie B Il Covisoc ha bocciato nella serata di ieri le garanzie presentate dalla società Chievo Verona, al fine di espletare le pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato di Serie B. Come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, le relazioni dell’organo giudicante hanno dato responso negativo alla società di Campedelli, che va verso un’esclusione sempre più certa dal campionato ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 luglio 2021) Dopo latura al Covisoc, anche ildisancisce l’esclusione delVeronaprossimaB Il Covisoc hato nella serata di ieri le garanzie presentatesocietàVerona, al fine di espletare le pratiche per l’iscrizione al prossimo campionato diB. Come riporta la Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna, le relazioni dell’organo giudicante hanno dato responso negativo alla società di Campedelli, che va verso un’esclusione sempre più certa dal campionato ...

