Il cinema balcanico al Festival di Cannes

(Di giovedì 15 luglio 2021) Pubblicato originariamente su Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa Il primo film kosovaro in corsa per la Palma d’oro a: anche se si tratta solo di un cortometraggio, “Pa vend”, seconda regia di Samir Karahoda già noto come direttore della fotografia, segna una nuova e importante tappa per latografia del piccolo paese. Dopo “Hive”, esordio di Blerta Basholli vincitore al Sundance 2021, e “Looking for Venera” di Norika Sefa, premio speciale della giuria aldi Rotterdam, prosegue l’annata di successi del Kosovo, sempre più protagonista della scena internazionale. Tanto più che nella ...

