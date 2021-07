Il calendario completo del Campionato di Serie A 2021-22 (Di giovedì 15 luglio 2021) Una corsa a tappe lunga nove mesi, 38 giornate, 380 partite: è nato ufficialmente il calendario del Campionato di Serie A 2021-22, momento atteso da tutti i tifosi già pronti a sognare, nonostante all'inizio manchi più di un mese (il via nel weekend del 21-22 agosto). C'era grande attesa anche per la nuova formula del Campionato asimmetrico, in cui le partite del girone di ritorno saranno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine che come composizione all’interno dello stesso turno. L'Inter campione debutta contro il Genoa Si partirà nel weekend del 21-22 agosto: l’Inter campione d’Italia ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 15 luglio 2021) Una corsa a tappe lunga nove mesi, 38 giornate, 380 partite: è nato ufficialmente ildeldi-22, momento atteso da tutti i tifosi già pronti a sognare, nonostante all'inizio manchi più di un mese (il via nel weekend del 21-22 agosto). C'era grande attesa anche per la nuova formula delasimmetrico, in cui le partite del girone di ritorno saranno totalmente diverse da quelle di andata, sia come ordine che come composizione all’interno dello stesso turno. L'Inter campione debutta contro il Genoa Si partirà nel weekend del 21-22 agosto: l’Inter campione d’Italia ...

