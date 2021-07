Il bollettino 2.455 nuovi casi e 9 morti. Cresce il tasso di positività: è a 1,3% (Di giovedì 15 luglio 2021) I dati del bollettino sulla pandemia di Covid-19 di giovedì 15 luglio. Il dato dei decessi in 24 ore è il secondo più basso del 2021, dopo le 7 vittime dell’11 luglio. Il tasso di positività sale all’1,3% (ieri 1%) con 190.922 tamponi Leggi su corriere (Di giovedì 15 luglio 2021) I dati delsulla pandemia di Covid-19 di giovedì 15 luglio. Il dato dei decessi in 24 ore è il secondo più basso del 2021, dopo le 7 vittime dell’11 luglio. Ildisale all’1,3% (ieri 1%) con 190.922 tamponi

Advertising

Leagentile7 : RT @Corriere: Il bollettino: 2.455 nuovi casi di contagio e 9 vittime. Il tasso di positività sale an... - Piergiulio58 : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 luglio: 2.455 nuovi casi e 9 morti- - LALAZIOMIA : Coronavirus, il bollettino: 2.455 nuovi casi e 9 morti - Bubu_Inter : RT @Corriere: Il bollettino: 2.455 nuovi casi di contagio e 9 vittime. Il tasso di positività sale an... - Italia_Notizie : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 15 luglio: 2.455 nuovi casi e 9 morti -